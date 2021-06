RIVM: Coronaprik voor kinderen helpt in de winter

Het Pfizer-vaccin is door het Europese Medicijnagentschap (EMA) recent goedgekeurd voor kinderen vanaf 12 jaar. De Gezondheidsraad broedt nu op een advies over de inzet van het vaccin bij tieners in Nederland. Als Nederlandse kinderen vanaf 12 jaar worden ingeënt kan dat in de wintermaanden de verspreiding van het coronavirus met zo’n 15 procent remmen, vertelt RIVM-directeur Jaap van Dissel in gesprek met deze site.



,,De modelleurs hebben het alvast doorgerekend en dan zie je dat de reproductiewaarde in de winterperiode met zo’n 15 procent afneemt als je kinderen vanaf 12 jaar ook hebt ingeënt. Dat kan van belang zijn om de verspreiding ook in die periode laag te houden”, zegt Van Dissel, die wel benadrukt dat het besluit hierover ‘aan de politiek’ is.



RIVM-topman Jaap van Dissel voorziet een rustige en vrije zomer. Wel blijft hij alert op vileine nieuwe varianten. ,,Ik ben niet pessimistisch over de komende periode, maar er is altijd een mogelijkheid dat er een ‘escape-variant’ komt, een mutant van het virus die onder de vaccins uitglipt’. Lees hieronder het hele interview.