RIVM: Dreumes is steeds vaker ingeënt tegen gevaarlijke ziekten

‘Ik hecht eraan om nogmaals te benadrukken dat de vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma vrijwel volledig doorgegaan zijn ten tijde van de coronapandemie, al dan niet anders georganiseerd of iets uitgesteld. Dit is een grote prestatie waar de jeugdgezondheidszorg trots op mag zijn’, aldus Blokhuis.



HPV, de prik tegen het virus dat onder meer baarmoederhalskanker kan veroorzaken, is de enige vaccinatie die een beetje is gedaald. Voorlopige cijfers tonen dat 64 procent van de meisjes geboren in 2007 de eerste prik heeft gehaald. Een jaar eerder was dat 72 procent op dezelfde leeftijd.



Deze inenting had het meeste last van Covid-maatregelen. HPV-vaccinaties moesten in hun geheel uitgesteld worden naar afgelopen najaar en vervolgens anders georganiseerd. Gezien die gebeurtenissen vindt Blokhuis het voorlopige cijfer nog steeds positief, zegt hij.