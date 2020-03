RIVM krijgt een ‘voldoende’ voor stikstofmetingen, maar het moet wel beter

Al maanden beheersen de RIVM-stikstofcijfers het nieuws. Levert de landbouw nu wel of niet een grote bijdrage aan de schadelijke stikstofneerslag in de natuur? Zeker wel, zeggen de rekenmeesters van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Maar landbouwclubs en verschillende politieke partijen, waaronder regeringspartij CDA, trekken de cijfers in twijfel.



Daarom riep landbouwminister Carola Schouten op verzoek van de Tweede Kamer een onafhankelijke commissie in het leven om de stikstofcijfers onder de loep te nemen. Dat adviescollege, onder leiding van hoogleraar Leen Hordijk, zegt vandaag dat de RIVM-cijfers wél in de haak zijn. Maar het college plaatst ook een paar kritische kanttekeningen.