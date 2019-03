RIVM: Test spoort meer darmkanker op

Alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging. Na 3,85 miljoen inzendingen van tests tussen 2014 en 2017 werd bij ruim 180.000 mensen een kijkonderzoek in de darmen uitgevoerd. 42 procent bleek gevaarlijke poliepen te hebben en 8 procent al daadwerkelijk darmkanker.



Volgens staatssecretaris Blokhuis (preventie) is Nederland internationaal koploper op het terrein van darmkankerscreening. ,,In geen enkel ander land wordt de test zo breed aangeboden en worden zulke waardevolle resultaten bereikt. We werken keihard door met betrokkenen om zoveel mogelijk sterfgevallen aan darmkanker te voorkomen.’’



De schaduwzijde is dat het darmonderzoek, ook wel een colonoscopie genoemd, niet zonder risico is. Ondanks voorzorgsmaatregelen is perforatie van de darm niet uitgesloten, waardoor een inwendige bloeding kan ontstaan. Zo traden over een periode van vier jaar 136 ernstige complicaties op en vier dodelijke complicaties.