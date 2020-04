Rob Jetten mist zijn vriend, maar koestert de buurvrouw: ‘Het is best pittig’

Het is dat Rob Jetten thuis in Ubbergen nog een lieve buurvrouw heeft. Af en toe kookt ze voor hem. Gewoon, omdat ze dat leuk vindt. Vriend Sjoerd is er blij mee; zo eet zijn geliefde nog eens gezond. Want zelf zit Sjoerd al weken vast op Malta, waar hij werkt. En ook zijn ouders heeft Jetten al sinds carnaval niet meer gezien. ,,Het is best pittig, zo lang zonder elkaar”, erkent de fractieleider van D66.