Rob Jetten nieuwe fractievoorzitter D66: 'Een hele grote eer'

De nieuwe D66-fractievoorzitter is met zijn 31 en ruim 6 maanden de op twee na jongste fractievoorzitter ooit in de Tweede Kamer. De jongste ooit was Jesse Klaver (GroenLinks) in 2015, hij was toen 29. Hans Wiegel was net 30 toen hij in 1971 eerste man van de VVD werd.



Jetten wordt dus derde in het rijtje. Lilian Marijnissen, de huidige fractieleider van de SP, was bij haar aantreden in december 2017 de jongste vrouwelijke fractievoorzitter ooit. Zij was toen 32.



Geconfronteerd met zijn leeftijd zegt Jetten: ,,U mag mij op mijn daden beoordelen." Hij sluit niet uit dat hij later ook lijsttrekker wil worden. ,,De leden hebben het laatste woord." Vanmiddag maakt hij kennis met collega-fractieleiders.