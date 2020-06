‘Rob Jetten steunt Sigrid Kaag als de nieuwe leider van D66'

D66-fractievoorzitter Rob Jetten zal zich niet kandidaat stellen voor het lijsttrekkerschap van de partij. In plaats daarvan steunt hij de kandidatuur van minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel). Dat zegt Jetten tegen dagblad Trouw. ‘De manier waarop zij weet te verbinden en de buitenlandse en binnenlandse ervaring die zij meebrengt, is wat we nu nodig hebben in Nederland.’