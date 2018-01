Roemer neemt afscheid van Kamer met hoop op kabinetsdeelname SP

Zoals gebruikelijk las Kamervoorzitter Khadija Arib de brief voor ten overstaan van een volle plenaire zaal. 'Het is geen geheim dat ik, na de bestuursverantwoordelijkheid in gemeenten en provincies, ook graag de SP in een nieuwe regering had gezien', aldus Roemer. 'Dat is niet gelukt. Nu niet, zeg ik daar nadrukkelijk bij. Want onze tijd komt, let maar op.'



Roemer blikte in de brief kort terug op zijn start in de politiek. 'Soms vragen mensen waarom ik 38 jaar geleden politiek actief ben geworden. Dan begin ik altijd over een fietsenrek in Boxmeer. Dat stond aan de overkant van een zwembad, waardoor de kinderen steeds moesten oversteken. Gevaarlijk was dat. De gemeente wilde er niks aan doen - er was geen geld - dus deden we het maar zelf. 38 jaar later ben ik er trots op dat we die mentaliteit nog steeds in ere houden. Niet wegkijken, maar optreden.'



'Dankbaar en trots verlaat ik nu de Tweede Kamer', aldus Roemer, die iedereen in de Kamer bedankte voor de afgelopen periode. 'Na ruim 11 jaar zit mijn deel van de missie erop en draag ik het stokje over. Het is tijd dat een nieuwe lichting het overneemt. Een generatie die ik de afgelopen jaren heb zien opgroeien en doorbreken', aldus Roemer.