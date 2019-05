Ron Meyer vertrekt als voorzitter SP

Ron Meyer stapt eind dit jaar op als voorzitter van de SP, heeft hij vanavond laten weten in een mail aan leden van de Socialistische partij. Hij stelt zich na afloop van zijn termijn niet herkiesbaar. Meyer heeft het besluit zelf genomen.

In de vertrekmail, die nu ook op de SP-website staat, schrijft Meyer dat hij op deze manier zijn conclusies trekt na de slechte verkiezingsresultaten van de SP. ,,Als politiek voor mij persoonlijk is, betekent dat ook dat ik streng ben voor mezelf. Het resultaat van de Europese verkiezingen is bitter en extreem teleurstellend. Bij een dergelijke nederlaag hoort het nemen van verantwoordelijkheid.”

En: ,,De afgelopen 3,5 jaar heb ik als partijvoorzitter alles gegeven voor onze partij en onze idealen. Dat is elk moment een grote eer. Ik zal ervoor zorgen dat het stokje in het najaar op een goede manier wordt overgedragen. Omdat ik onmetelijk veel waarde hecht aan contact met onze leden, informeer ik u en alle andere SP-leden persoonlijk met deze email. In de diepste overtuiging dat onze idealen het waard zijn om met branie voor op te komen.”

Meyer spreekt verder van ‘een pijnlijke nederlaag’en geeft aan dat de uitslag van de verkiezingen scherp geëvalueerd zal worden. In de top van de SP wordt ondertussen met nadruk gesteld dat het besluit van Meyer niet is afgedwongen door het partijbureau in Amersfoort.

Partijleider Lilian Marijnissen blijft wél aan. Van haar hoefde Meyer niet te vertrekken, laat ze weten. Marijnissen zegt zelf nog vol optimisme en energie te zitten. Maar ook de leider moest gelijk na de Europese verkiezingsuitslag, waarbij de SP op nul zetels uitkwam, bekennen dat er een harde dreun is uitgedeeld.

,,Wij zijn er niet in geslaagd om de terechte teleurstelling en begrijpelijke boosheid over de gevestigde orde te mobiliseren. We hebben niet de juiste snaar geraakt om mensen te overtuigen voor ons te kiezen. Dat betekent dus dat we op zoek moeten naar betere manieren om dit te doen”, schreef ze samen met scheidend voorzitter Meyer.

Het vertrek van Meyer is begrijpelijk. De Socialistische Partij heeft sinds zijn komst als partijvoorzitter, in november 2015, vier reguliere verkiezingen op rij verloren. Onder zijn verantwoordelijkheid, Meyer is ook landelijk campagneleider van de SP, liepen alle keren het percentage stemmers en en het aantal zetels van de partij terug.