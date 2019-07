Ruim 13 miljoen euro steun voor Mali verdwenen

,,Het gaat om budget dat door de Malinese regering onjuist of onvolledig werd gecontroleerd en om vermoedens van fraude’’, aldus de bewindsvrouw.



Ze baseert zich op een Canadese studie en Nederlandse financiële gegevens. Het betreft de periode 2005 tot en met 2015. Nederland geeft geen begrotingssteun meer aan het land. In de betrokken periode gaf Nederland 265 miljoen euro steun aan Mali waarvan 82 miljoen specifiek aan begrotingssteun.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt ook nog een tweede geval van mogelijke malversatie in Mali, meldt Kaag. Dat zou zich hebben afgespeeld tussen 2009 en 2013. Het gaat hierbij niet om begrotingssteun. Zodra er meer bekend is, wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

Prioriteit

Minister Kaag was vorige week op bezoek in Mali. Daar heeft ze de zaak besproken met premier Boubou Cissé. ,,Ik heb mijn zorgen uitgesproken over de Malinese overheidsuitgaven, slecht beheer en vermoedens van fraude.’’ De premier zei dat bestrijding van corruptie een prioriteit voor hem is. De Kamer is eerder vertrouwelijk geïnformeerd over het verdwenen geld.

De Canadezen, die onder meer afgaan op rapporten van de Malinese Rekenkamer, concluderen dat tussen 2005 en 2017 in totaal 1,13 miljard euro onregelmatig is uitgegeven door de autoriteiten in Mali. Hiervan valt 729 miljoen onder slecht beheer en 401 miljoen is vermoedelijk verdwenen door fraude.