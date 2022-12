Ruim half miljoen huishoudens krijgen huurverlaging in juli

Ruim een half miljoen huishoudens gaan vanaf komende zomer minder huur betalen. Afhankelijk van hoe hoog de huur nu is, komt dat neer op een gemiddelde huurverlaging van 57 euro per maand. Eigenlijk zou die verlaging pas in 2024 worden doorgevoerd, maar dat is vervroegd. Vandaag wordt de wet die dat regelt afgerond.

De huurverlaging gaat automatisch in voor iedereen die tot 120 procent van het wettelijk minimumloon verdient. Dat komt volgend jaar neer op 2321 euro bruto per maand. ,,Mensen hoeven niets te doen om voor de huurverlaging in aanmerking te komen’’, zegt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). ,,De Belastingdienst verstrekt gegevens aan woningcorporaties wie er aan de inkomensnorm voldoet. Huurprijzen die hoger zijn dan 575 euro per maand worden voor hen dan automatisch verlaagd door de corporatie.’’

Corporaties

De huurverlaging is onderdeel van een reeks afspraken tussen kabinet en woningcorporaties. Het kabinet schrapte een extra belasting die zij moesten betalen, de verhuurdersheffing. Daardoor houden de corporaties zo’n 1,7 miljard euro over. Dat geld beloven de corporaties te steken in de bouw van zo’n 300.000 nieuwe woningen tot 2030, in verbetering van slecht geïsoleerde woningen en in huurverlaging voor de laagste inkomens.

Volgens De Jonge zijn huurders nu een te groot deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten. ,,Zij hebben het moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen. Straks past hun huur beter bij hun inkomen.’’ Daarnaast gaat ook de huurtoeslag vanaf 1 januari met bijna 17 euro per maand omhoog voor bijna alle huurders.

Belastingdienst

Wie geen huurverlaging krijgt in juli maar daar wel recht op heeft, moet dat aankaarten bij de woningcorporatie. De Belastingdienst beschikt niet over de meest recente inkomensgegevens van burgers en het kan zijn dat iemand in de tussentijd fors minder is gaan verdienen, bijvoorbeeld door werkloosheid of ziekte. Iemand moet dan wel kunnen aantonen dat hij of zij de laatste zes maanden niet meer verdiende dan de gestelde inkomensgrens van 120 procent van het wettelijk minimumloon.

De huurverlaging geldt alleen voor bewoners van corporatiewoningen en niet voor mensen die huren van een particuliere verhuurder. Volgens De Jonge was dat ‘niet te organiseren’.

