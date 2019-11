Ruime steun in Eerste Kamer voor wietproef

Coalitie akkoord over pakket maatrege­len tegen stikstof: Maximum­snel­heid overdag naar beneden

14:53 De coalitiepartijen zijn het eens geworden over een maatregelenpakket rond de stikstofproblematiek. Het pakket wordt morgen officieel gepresenteerd, maar al zeker is dat de maximumsnelheid overdag in het grootste deel van Nederland verlaagd wordt naar 100 kilometer per uur. Tussen 19.00 en 06.00 uur mag er nog wel 130 kilometer per uur gereden worden.