Rusland herhaalt: We zijn niet verantwoordelijk voor MH17

Onderzoekers van het JIT zeiden gisteren dat het bewezen is dat de Buk-raket waarmee vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten, is afgevuurd uit een installatie die van het Russische leger . Bovendien zou zijn aangetoond dat de installatie van de 53e luchtafweerraketbrigade uit Koersk afkomstig was.

Persbureau Interfax berichtte vanmorgen dat op het Russische ministerie van Defensie is beklemtoond dat het nummer van de raket die volgens Nederlandse onderzoekers de vlucht neerhaalde, van een Oekraïense raket was. Dat projectiel was in 1986 in de Sovjet-Unie gemaakt en kwam later in handen van Oekraïense strijdkrachten.