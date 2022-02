Russische ambassademedewerker eist opheldering van premier Rutte: ‘Waarom valt u Poetin persoonlijk aan?’

Een medewerker van de Russische ambassade in Den Haag, de officiële vertegenwoordiging van Rusland in ons land, confronteerde Rutte vanmiddag op een seminar over de Navo in Den Haag met zijn uitspraken. ,,Waarom valt u de president persoonlijk aan in plaats van dat u het heeft over de Russische belangen?", wilde hij weten.

Rutte noemde dat ‘een legitieme vraag’ en zei de aanwezigheid van de ambassademedewerker ‘te waarderen’. ,,Ik heb veel te maken gehad met Poetin", stelde Rutte, die over ‘een goede band’ sprak. Maar die verhouding veranderde ‘compleet’ na de Russische annexatie van de Krim en het neerhalen van MH17, zei Rutte. ,,Ook daarna hebben we nog contact gehad, meestal in het Duits. Hij is iemand die klare taal begrijpt, dat zag je ook aan zijn speech. Ik geloof niet dat het hem bang maakt.”

Speech

Rutte verwees naar de toespraak van maandagavond waarin Poetin stelde dat Rusland bedreigd wordt door het Westen en dat Oekraïne geen bestaansrecht heeft als zelfstandig land. Ook kondigde de president aan dat twee volksrepublieken in het oosten van Oekraïne worden erkend als onafhankelijke landen waar hij een ‘vredesmissie’ naartoe stuurt. Het Westen noemt dat een flagrante schending van het internationaal recht.

Rutte benadrukte dat Rusland niets te zeggen heeft over eventuele ambities van Oekraïne om lid te worden van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (Navo). ,,Er zijn dertig landen, de lidstaten van de Navo, die beslissen over lidmaatschap. Poetin heeft daar niets mee te maken.”

‘EU moet meer doen aan veiligheid’

Op het door Nederland en Duitsland georganiseerde seminar, over de toekomstplannen voor de Navo, stelde Rutte dat de EU meer moet doen aan de eigen veiligheid. ,,De realiteit is dat de EU nu voor de eigen veiligheid zeer afhankelijk is van de Navo en de trans-Atlantische band. We zijn niet in de positie om een gelijkwaardig alternatief te creëren, en dat moeten ook niet willen proberen.” Maar, zei hij, de EU kan wel ‘meer vastberadenheid tonen’ als het gaat om veiligheid en defensie.

Zo wil hij dat Europese landen ‘meer militair vermogen’ ontwikkelen die op verschillende manieren kan worden ingezet. ,,Zoals binnen de Navo, in EU-missies en met coalities van landen. Dat zal ons meer zelfredzaam maken als het gaat om het garanderen van veiligheid in en rond ons eigen grondgebied en het zal de Navo als geheel sterker maken.” Nederland investeert deze kabinetsperiode structureel 3 miljard euro extra in Defensie. Daarmee is de Navo-norm van 2 procent van het bruto binnenlands product aan defensie-uitgaven echter nog niet in zicht, al stelde Rutte dat dat doel ‘een stuk dichterbij komt’.

Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, die een gepland bezoek aan Rutte en Den Haag vanwege de spanningen tussen Oekraïne en Rusland moest afzeggen, sprak via een videoverbinding het seminar toe. Hij stelde dat het besluit van het Nederlandse kabinet om tegen de Russische dreiging F-35-vliegtuigen en een amfibisch transportschip naar Bulgarije te sturen ‘bewijst’ dat Nederland ‘een sterke en toegewijde Navo-bondgenoot is’.