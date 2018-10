Russische ambassadeur op het matje bij minister Blok

Premier Rutte: Russische acties roekeloos en onaccepta­bel

14:13 De cyberacties van de Russische militaire inlichtingendienst GROe tegen de OPCW in Den Haag zijn 'onacceptabel en roekeloos'. Dat hebben premier Mark Rutte en zijn Britse ambtsgenoot Theresa May vanmiddag in een gezamenlijke verklaring gezegd.