Rutte baalt van snelheidsverlaging: ‘Dit is een 'rotmaatregel’

Commentaar Doorgesla­gen privacywet pakt beschamend uit

7:00 Een gênante situatie noemen bestuurders het. En dat is het ook. Wanneer bijvoorbeeld een burgemeester informatie heeft over een crimineel, mag een naburige gemeente niet worden gewaarschuwd. Dat is schending van de privacy. Zo maakt de wetgever het wel heel lastig om criminaliteit te bestrijden.