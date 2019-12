Rutte: begrip voor klimaatsteun EU-landen, maar niet grenzeloos

100.000 sociale huurwonin­gen minder in vijf jaar: ‘De trend is zorgwek­kend’

11 december In rap tempo neemt het aantal sociale huurwoningen af. Sinds 2013 telt Nederland bijna 100.000 huizen in de gereguleerde sector minder. De wachtlijsten nemen daardoor toe en meer mensen vallen buiten de boot. ,,Dit is de uitkomst van decennia aan politiek beleid.’’