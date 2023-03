Rutte benadrukt na aankondiging kabinetsoverleg: ‘Geen crisis, coalitie niet in gevaar’

Het viertal moet dinsdag op het ministerie van Algemene Zaken onder meer de grote overwinning van de BoerBurgerBeweging (BBB) duiden en analyseren. De coalitiepartijen verloren flink en BBB werd de grootste in alle provincies. Maar Rutte wil ook bespreken wat er aan “bredere onvrede in de samenleving” achter schuilgaat.

,,Een is dus de uitslag zelf en ook: wat doet dat met partijen, etcetera”, zei Rutte na de eerste dag van de EU-top in Brussel. ,,En twee: wat kunnen we in die uitslag lezen over het bredere vraagstuk van onvrede. Wat denk ik meer is dan stad-platteland, ook stikstof, maar ook veel andere onderwerpen.”