Rutte betrekt Caribische eilanden en Suriname bij formulering excuses slavernij

Reacties op op excuses slavernij: ‘Slechts een kleine elite van reders en financiers plukten de vruchten’

‘Je mag toch verwachten dat het aanbieden van excuses voor het slavernijverleden van Nederland in de ministerraad met de nodige zorgvuldigheid is behandeld’ en ‘Persoonlijk denk ik dat het nog niet doordringt tot Andries Noppert wat hij werkelijk is’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van zaterdag 10 december verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

12:39