Rutte bezoekt op slim moment aardbevingsgebied: ‘Het gaat nooit perfect worden’

Rutte weet niet of verster­kings­ope­ra­tie Groningen op tijd klaar is

15:49 Het wordt volgens demissionair premier Mark Rutte ‘spannend’ of de versterkingsoperatie in het Groningse aardbevingsgebied klaar is in 2028. Tijdens een werkbezoek aan het Groningse Loppersum, dat in het gaswinningsgebied ligt en vaak opgeschrikt wordt door aardbevingen, uitte Rutte dezelfde zorgen die het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) eerder vorige maand had. Hij wil een ‘slag om de arm houden’ of de doelen gehaald gaan worden.