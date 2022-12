Rutte biedt excuses aan voor slavernijverleden: ‘We zetten een komma, geen punt’

De slavernij is een misdaad tegen de menselijkheid en vormt een ‘ronduit beschamende’ episode in de Nederlandse geschiedenis. Daarom biedt de Nederlandse Staat vandaag formeel excuses aan, zegt premier Mark Rutte in zijn langverwachte toespraak over het slavernijverleden.

,,Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan, today I apologise", zei Rutte maandagmiddag in een toespraak in het Nationaal Archief, gevolgd door dezelfde excuses in diverse talen. ,,Awe mi ta pidi diskulpa. Tide mi wani taki pardon. Ik bied excuses aan voor het handelen van de Staat in het verleden, postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd hebben geleden, hun dochters en zonen, al hun nazaten in het hier en nu.”

De excuses vormen een start, geen slotstuk. ,,We doen dit niet om schoon schip te maken. Niet om het verleden af te sluiten en achter ons te laten. We doen dit en we doen dit nu, om staande op de drempel van een belangrijk herdenkingsjaar, samen de weg vooruit te vinden. We zetten een komma, geen punt.”

Het officiële Herdenkingsjaar Slavernijverleden is van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024. Koning Willem-Alexander voelt zich ‘persoonlijk zeer betrokken’ bij het thema en zal 1 juli ‘aanwezig zijn bij de herdenking in Amsterdam’, kondigt de premier aan.

Quote Dit deel van de geschiede­nis is lelijk, pijnlijk en ronduit beschamend Mark Rutte

,,Dit deel van de geschiedenis is lelijk, pijnlijk en ronduit beschamend”, zei Rutte. ,,We kunnen slavernij alleen erkennen en veroordelen als misdaad tegen de menselijkheid. Het was een misdadig systeem dat wereldwijd onnoemlijk veel en groot leed heeft gebracht dat doorwerkt in de levens van mensen. We moeten ons aandeel in dat verleden onder ogen zien.”

Met die woorden introduceerde de minister-president zijn historische excuses voor het aandeel van de Staat der Nederlanden in de slavernij. Volgend jaar 1 juli is het 160 jaar geleden dat de slavernij officieel werd afgeschaft. Naar schatting zijn er vanaf de 16de eeuw 600.000 tot slaaf gemaakten vervoerd op Nederlandse schepen.

Lees verder na de tijdlijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Eeuwenlang hebben de Nederlandse staat en zijn vertegenwoordigers slavernij mogelijk gemaakt, gestimuleerd, in stand gehouden en ervan geprofiteerd. Eeuwenlang zijn in naam van de Nederlandse staat mensen tot handelswaar gemaakt, uitgebuit en mishandeld. Eeuwenlang is onder Nederlands staatsgezag de menselijke waardigheid met voeten getreden op de meest afschuwelijke manier. En te weinig hebben opeenvolgende Nederlandse regeringen na 1863 gezien en erkend dat het slavernijverleden een negatieve doorwerking had en heeft. Daarvoor bied ik excuses aan.”

Lees verder na de foto

Volledig scherm Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, is in Suriname namens de Nederlandse regering aanwezig bij de uitzending van de speech van premier Mark Rutte over het slavernijverleden. © ANP

Quote Te lang dacht ik eigenlijk dat het slavernij­ver­le­den geschiede­nis is die achter ons ligt. Ik had het mis Mark Rutte ,,Te lang is het stil gebleven", erkende Rutte, die ook toegaf dat de aanloop naar 19 december lelijk oogde. Ook veranderde de premier zelf inhoudelijk van standpunt: eerst vond hij excuses onnodig polariseren, maar na gesprekken met betrokkenen kenterde dat. ,,Te lang dacht ik eigenlijk dat het slavernijverleden geschiedenis is die achter ons ligt. Ik had het mis. Eeuwen van onderdrukking en uitbuiting werken door in het hier en nu. In racisme, in uitsluiting, in sociale ongelijkheid. Om dat te doorbreken, moeten we het verleden open en eerlijk onder ogen zien.”



Er gaat ook een aantal maatregelen gepaard met de excuses. Nazaten van tot slaaf gemaakten moeten makkelijker hun achternaam kunnen wijzigen. Ook komt er een pot geld van 200 miljoen euro voor kennis en bewustwording over het thema.



En het klopt, vervolgde Rutte, dat Nederlanders van nu geen verantwoordelijkheid dragen, maar de Staat heeft er wél een aandeel in en moet die rol onder ogen zien. ,,Het is ongelooflijk ingewikkeld om hier het goede moment voor te vinden. Na alle gesprekken en discussies hebben we toch met elkaar afgesproken om dat aan het begin van dit belangrijke jaar te doen. Excuses kunnen nooit een punt zijn, het moet daarna verder.”

Mea culpa

Het mea culpa van het kabinet hing al tijden in de lucht, maar de aanloop was uiterst chaotisch. Sinds de zomer zint de regering op excuses, maar na het uitlekken van het 19 decemberplan regende het kritiek bij belangengroepen in Nederland, en onder meer in Suriname en op Sint Maarten.

Betrokkenen stellen extra voorwaarden aan de excuses. In plaats van de premier moet de koning ze aanbieden, klonk het, en eisen rond herstelbetalingen en verbod op het n-woord kwamen ook op tafel.

Maar premier Rutte liet direct weten dat er ‘geen sprake van is’ dat Nederland alsnog miljarden gaat uitgeven voor achterstallig loon of schadevergoedingen van tienduizenden euro’s per nazaat. Wel werd geprobeerd om de gemoederen tot rust te brengen, al konden de lijmsessies in het Catshuis en in Suriname niet alle plooien gladstrijken.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tot dusver betuigde het kabinet slechts ‘diepe spijt en berouw’ voor het slavernijverleden. Toenmalig vicepremier Lodewijk Asscher zei in 2013 bij de herdenking in Amsterdam dat hij terugkijkt op ‘deze schandvlek in onze geschiedenis’. ,,Ik kijk terug en betuig diepe spijt en berouw over hoe Nederland is omgegaan met de menselijke waardigheid.” Asscher ging zo een kleine stap verder dan oud-minister Roger van Boxtel. Die sprak in 2001 namens de regering op een anti-racismeconferentie in Durban ‘diepe spijt’ uit, ‘neigend naar berouw’.

Eilanden

Terwijl vicepremiers Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Carola Schouten de premier vergezellen in het Nationaal Archief zijn diverse bewindspersonen naar Suriname en de zes eilanden van het Caribisch deel van het koninkrijk gereisd. Zij lichten daar vandaag Ruttes boodschap toe, en komen met maatregelen per eiland. Zo krijgt de vrijheidsstrijder Tula formeel eerherstel op Curaçao.

De staatsexcuses volgen na een rapport van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Dat college kwam vorig jaar met tal van aanbevelingen aan het kabinet, onder meer over formele excuses, een slavernijmuseum, het bestempelen van slavernij als misdaad tegen de menselijkheid, 1 juli als herdenkingsdag, en een fonds voor bewustwording over slavernij.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: