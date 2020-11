Rutte: bioscopen volgende week weer open

Milieu­clubs: Maak haast met invoering statiegeld op blikjes

11 november Zes milieuorganisaties willen dat staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) nog deze regeerperiode beslist om statiegeld op blikjes in te voeren. De cijfers over blik in het zwerfafval zijn zo slecht, dat langer wachten met het besluit volgens hen niet nodig is.