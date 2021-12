Rutte, De Jonge en Van Dissel geven vanavond persconferentie over harde lockdown

Vanmiddag vergadert het kabinet nog over het coronamaatregelenpakket, maar alles wijst erop dat het OMT-spoedadvies gevolgd gaat worden. Dat zou betekenen dat horeca, cultuur, sport, pretparken, scholen en niet-essentiële winkels de komende weken ook overdag dicht moeten. Supermarkten, drogisterijen en apotheken blijven dan open. De details volgen vanavond.

Het is voor het eerst sinds maart 2020 dat Van Dissel weer aansluit bij een coronapersconferentie, een teken dat het epidemiologisch alarmfase één is. Als het kabinet zijn advies overneemt, zit Nederland net als vorig jaar tijdens de feestdagen in een harde lockdown. Toen ging vrijwel alles op slot, uitzonderingen waren er slechts voor supermarkten, medische contactberoepen, hotels (zonder horeca), buitensport voor kinderen, banken en bibliotheken (om boeken af te halen) mochten openblijven. Thuis konden dagelijks maximaal twee bezoekers komen, tijdens de kerstdagen werd dat verruimd tot drie.

Golf plat slaan

Rond de snel opkomende omikronvariant heerst wereldwijd alarmstemming. In Nederland golden al wat meer restricties toen de nieuwe mutant opkwam, daardoor lijkt de omikrongolf hier later te landen. Maar de verspreiding gaat razendsnel: in Amsterdam is het aandeel omikrongevallen in ruim een week tijd vertienvoudigd. Vorige week maandag was 2,5 procent van de infecties een omikronvariant, nu is dat al meer dan een kwart.



Met de harde lockdown beoogt het OMT de snelle nieuwe golf platter te slaan, zodat er niet te veel mensen ernstig ziek worden en in het ziekenhuis belanden. Tegelijkertijd wordt de boosterprikronde versneld, zodat de antistoffen weer op peil komen tegen de nieuwe mutant. Brits onderzoek toont aan dat de bescherming na een derde (booster)prik nog altijd stevig is. De derde vaccinatie beschermt volgens voorlopige data voor 80 procent tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname, dat was bij delta 95 procent.

Zorgen

Het Outbreak Management Team boog zich vrijdag over de nieuwste gegevens rond de omikronvariant die landen als Engeland en Denemarken teistert. ,,We maken ons zorgen, de verspreiding gaat heel erg snel”, zei minister De Jonge na afloop van de ministerraad gisteren al. ,,We zullen bekijken of extra maatregelen nodig zijn om de golf te verlagen en te vertragen.”



Voorlopig lijkt de mutant niet ziekmakender. Maar als de omikronvariant in korte tijd veel meer mensen besmet dan de oude virusversie, stromen ziekenhuizen alsnog sneller vol dan voorheen. En dat kunnen de Nederlandse ziekenhuizen er niet bij hebben, met momenteel ruim 2472 opgenomen coronapatiënten (van wie 638 op de ic).

Vroegtijdig op de rem

OMT-voorzitter Jaap van Dissel neigt nu wellicht meer naar vroegtijdig op de rem trappen. In gesprek met Nieuwsuur erkende de RIVM-baas donderdagavond dat de situatie ‘te vaak optimistisch’ werd ingeschat. ,,Je hoopt dat het dubbeltje toch de goede kant op valt maar we hebben te vaak gezien dat het tegenvalt.”

In een interview met deze nieuwssite in oktober was hij ook te positief, gaf de OMT-voorzitter toe. Van Dissel voorspelde toen dat harde lockdownregels niet meer nodig zouden zijn komende winter. Dat pakt nu anders uit. ,,Natuurlijk dachten we toen: tegen die tijd hebben we al zo lang delta, die gaan we eindelijk opruimen. Omikron is iets wat dat feestje verpest.”

