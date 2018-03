Rutte: Dit land is voor doeners, niet voor profiteurs

Iedere partijleider mocht zijn of haar eigen thema’s meenemen. Klaver en SP-leider Lilian Marijnissen – linkse ‘vrienden’ maar ook concurrenten – brachten allebei zorg in bij hun stellingbepaling. Vooral de aanbesteding van de thuiszorg is beiden een doorn in het oog. Klaver wil dat gemeenten zelf mogen bepalen aan welke partij ze de uitvoering daarvan gunnen. Marijnissen wil nog een stapje verder gaan en pleit voor gemeentelijke thuiszorgorganisaties.



De stellingen per partij waren voorspelbaar: de eigen stokpaardjes. Die van de ChristenUnie ging over gezinnen (al kreeg 50Plus-leider Henk Krol daar ‘pukkeltjes’ van – “er zijn ook mensen die hun leven anders inrichten, noem het families”), die van de PvdD over megastallen en van de SGP over zondagsrust.



VVD-leider Rutte vindt dat mensen ook op zondag boodschappen moeten kunnen doen. Klaver (GroenLinks) wil dat de beslissing om winkels zondags open te doen lokaal moet worden genomen. ,,Kan me voorstellen dat Barneveld geen zin heeft in een koopzondag, maar Den Haag wel.” Van der Staaij vond Klaver net Kortjakje: ,,GroenLinks is middenin de week tegen ongebreideld kapitalisme, maar zondags niet.”