Rutte door links en rechts aangevallen in eerste tv-debat

In het debat gingen de lijsttrekkers Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilian Marijnissen (SP) met elkaar in debat over enkele thema's.



Een van de vragen die de lijsttrekkers moesten beantwoorden, was wie straks de kosten van de coronacrisis moeten betalen. Alle zes vinden dat de hoogste inkomens meer moeten gaan bijdragen om onder andere de hard opgelopen staatsschuld weer af te lossen. Toen Rutte zei dat we van hogere inkomens meer mogen vragen, viel Hoekstra hem in de reden: ,,Het is ongeloofwaardig. U hebt het hardste gevochten voor de slechtste plannen. U wilde het leenstelsel behouden en niets doen aan de flexcontracten.’’ Rutte antwoordde dat hij dat verwijt niet snapte: ,,Al dat beleid hebben we de afgelopen jaren samen gedaan.’’



Bij de stelling dat Nederland een nieuwe kerncentrale nodig heeft, opende Klaver de aanval. De VVD is voor de bouw van een nieuwe kerncentrale, GroenLinks niet. ,,Meneer Rutte, u bent niet eerlijk.’’ Daarna zei hij nog een keer, ook tegen Hoekstra, dat er ‘glashard werd gelogen door beiden’. ,,En dat is een premier en een minister van Financiën onwaardig.’’



Volgens Klaver kan een nieuwe kerncentrale helemaal geen oplossing zijn voor het klimaatprobleem, omdat het nog jaren zal duren voordat zo'n centrale gebouwd wordt. Volgens Rutte is dat echter onzin. Voor d ekomende tien jaar liggen er al veel klimaatplannen. Voor de periode daarna moet er echter nog meer gebeuren om de CO2-uitstoot te verminderen. En daarvoor is een kerncentale volgens hem ‘onmisbaar'.