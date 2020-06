Rutte: ‘Doorgesnoven hooligans misbruikten demonstratie Den Haag’

Begrip

Rutte benadrukt dat het recht op demonstreren nog steeds bestaat. ,,Dat is een groot goed. Iedereen heeft dat volste recht, of je nu tegen de coronamaatregelen demonstreert of tegen racisme. Maar je moet je wel aan die 1,5 meter afstand houden."

Bijna allemaal vrijgelaten

Van de ongeveer vierhonderd mensen die de politie had aangehouden, zitten nog tien tot vijftien mensen vast. Zij zitten in verzekering omdat ze worden verdacht van zwaardere feiten, zoals openlijke geweldpleging. De rest van de aangehouden personen is na verhoor heengezonden met een afdoening op basis van de Wet openbare manifestaties (Wom).

De politie is tot laat in de nacht van zondag op maandag bezig geweest met het afhandelen van het grote aantal arrestanten, laat een woordvoerder weten. Een grote groep was zondagavond al vrijgelaten. De politie kan nog niks zeggen over de achtergrond van de arrestanten. Ook niet of er voetbalsupporters onder zitten. ,,Over dat laatste doen we geen mededeling”, aldus de woordvoerder.