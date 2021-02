Rutte en Hoekstra in de clinch over noodzaak toekomstige bezuinigingen

In het debat over Nederland na de crisis kwamen de drie lijsttrekkers van de partijen die het hoogst staan in de peilingen - Mark Rutte, Wopke Hoekstra en Geert Wilders - aan één tafel te zitten. Dat leverde een pittige discussie op tussen Hoekstra en Rutte.



Hoekstra: ,,Iedereen die zegt dat er nooit meer bezuinigd wordt het komende kabinet en daarna, vertelt de mensen in het land een fabeltje. Je kunt die garantie niet geven. Maar het beste recept is economische groei. We hebben door corona één ding geleerd: er is geen enkele garantie dat er niet nog een crisis na deze komt.”



Rutte is het met de CDA-lijsttrekker eens dat harde garanties niet bestaan. ,,Maar ik heb hem ook al miljarden horen beloven tijdens dit debat, en dan moeten de andere debatten nog komen. Ik wil liever niet bezuinigen, en denk ook niet dat dat hoeft, maar we moeten bij de komende formatie ook niet heel veel uitgeven.” Hoekstra zei daarop dat hij ‘een eerlijk en realistisch verhaal’ aan Nederland wil vertellen. Rutte zei dat ook te willen, maar hij wil eveneens ‘een vliegende start’ maken met de economie na de verkiezingen.



Het kabinet met VVD en CDA heeft recent nog 100 miljard euro overgemaakt aan Brussel en Zuid-Europa, beet Wilders de andere twee toe. ,,Besteed dat geld in Nederland aan onze mensen!” Rutte kon dat niet ontkennen, maar pareerde dat een Nexit, zoals de PVV wil, vernietigend zou zijn voor Nederland. Volgens de VVD-leider is ons land groot in export en is het dus belangrijk om in Europa te investeren.