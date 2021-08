Rutte en Hoekstra moeten kiezen: wel of niet onderhandelen met PvdA en GroenLinks?

Informateur Mariëtte Hamer wil het deze week toch écht weten: zijn VVD-leider Mark Rutte en CDA-leider Wopke Hoekstra bereid met PvdA en GroenLinks te onderhandelen over een nieuw kabinet? Achter de schermen klinkt dat VVD en CDA daar nog altijd niets voor voelen. Hamer wil nu dat Rutte dat zélf uitspreekt. ,,We moeten gaan afstrepen.’’

Hamer ontvangt op dit moment Rutte, Hoekstra en D66-leider Sigrid Kaag in de Stadhouderskamer op het Haagse Binnenhof. De informateur sprak vanochtend al met PvdA-leider Lilianne Ploumen en GroenLinks-voorman Jesse Klaver. ,,Wij hebben verslag gedaan van wat er dit weekend bij onze partijen is gebeurd’’, liet Klaver na afloop weten. ,,En we hebben gezegd dat er brede steun is binnen onze partijen voor de stap die we willen zetten.’’

De twee linkse partijen besloten zaterdag tijdens ingelaste ledenvergaderingen dat zij als één blok de formatie in willen. Dat betekent dat de PvdA- en GroenLinks-fracties één onderhandelingsteam afvaardigen en ook gezamenlijk de inzet voor een nieuw regeerakkoord bepalen. Maar van een definitieve fractie- of partijfusie is (nog) geen sprake.

Vastgeketend

En dat laatste is wél wat VVD en CDA graag zien. Rutte en Hoekstra hebben de afgelopen maanden herhaaldelijk aangegeven dat zij niet met twee linkse partijen willen regeren: alléén PvdA óf GroenLinks zou wel acceptabel zijn. Maar Klaver en Ploumen hebben zich inmiddels aan elkaar vastgeketend.

Ook na de linkse ledenvergaderingen lijken VVD en CDA niet van gedachten veranderd. Zolang PvdA en GroenLinks als twee aparte Kamerfracties blijven functioneren, willen Rutte en Hoekstra niet met ze in zee. Ondertussen zou D66-leider Kaag nog altijd niet willen onderhandelen met de ChristenUnie.

Rutte moet deur dichtgooien

Informateur Hamer wil op korte termijn deze fase van de formatie afronden. Mogelijk komt zij deze week met haar eindverslag. Als eerste aanzet daartoe wil zij dat de verschillende partijen nu expliciet uitspreken of zij wel of niet met elkaar willen onderhandelen. Rutte zou dus zelf de deur naar PvdA en GroenLinks moeten dichtgooien.

Als dat gebeurt, kan Kaag besluiten of zij alsnog met de ChristenUnie wil formeren, al klinkt daar weinig enthousiasme over bij D66. Als ook die variant afvalt, lijkt een meerderheidskabinet niet meer mogelijk. ,,We zijn nu in de fase van het afstrepen’’, zegt een Haagse ingewijde. ,,Dan kan je op een minderheidsvariant uitkomen.’’

Het is de vraag of Rutte en Kaag bereid zijn te praten over zo’n minderheidskabinet. In dat geval moet per onderwerp worden gezocht naar een meerderheid in de Tweede Kamer. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers gaf vorige week aan dat een goed idee te vinden.

VVD-prominent Henk Kamp opperde gisteren de mogelijkheid van een ‘extraparlementair kabinet’: dan zou er géén regeerakkoord komen en zou er een kabinet worden geïnstalleerd met politici uit allerlei verschillende partijen. Maar bij VVD, CDA en D66 wordt gezegd dat die ‘exotische variant’ nog niet ‘op de radar’ staat.

