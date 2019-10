Rutte: geen beloftes aan Klaver voor steun

Dat zei hij in een debat over het vertrek van Kamerlid Wybren van Haga uit de VVD-fractie. De regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is daardoor zijn meerderheid van 76 zetels verloren in de Tweede Kamer. Rutte herhaalde dat die situatie weinig zal veranderen voor het kabinet, omdat het ‘toch al van plan was te zoeken naar een breder draagvlak van 76 zetels’. Nu het kabinet geen meerderheid meer heeft in zowel Eerste als Tweede Kamer is dat volgens hem ‘alleen maar nopender’.