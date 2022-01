Rutte: Geen Nederlandse troepen naar Oekraïne

De militaire steun die Nederland Oekraïne wil bieden, zal niet bestaan uit Nederlandse troepen. ,,Daar is geen sprake van", zei minister-president Mark Rutte in zijn eerste wekelijkse persconferentie in een jaar tijd.

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken liet gisteren in een Kamerdebat weten dat het kabinet ‘welwillend kijkt’ naar een eventueel verzoek van Oekraïne om wapens te leveren en te helpen bij ‘defensieve militaire steun’. Of daarmee gedoeld wordt op wapensystemen of trainingen voor de Oekraïense krijgsmacht, wilde Rutte niet zeggen. ,,Daarover ga ik niet speculeren in het openbaar.” Ook wilde hij niet zeggen of er al een Oekraïens verzoek ligt.

Bij de grens tussen Oekraïne en Rusland is Rusland al een klein jaar bezig met een grote troepenopbouw. Inmiddels zijn er meer dan honderdduizend Russische militairen verzameld in de grensstreek. ,,Een buitengewoon zorgelijke situatie", zei Rutte, die begin februari met Hoekstra naar de Oekraïense hoofdstad Kiev reist omdat Nederland zich ‘zeer verbonden’ voelt met het land. ,,Dit is gevaarlijk voor de hele wereld. Dit gebeurt zo dichtbij. Oekraïne is niet de EU, maar wel Europa. Zo dichtbij huis.”

Flagrante schending

,,Het is fijn dat er een breed politiek front is dat zegt dat er een strak sanctiepakket moet liggen mocht Rusland Oekraïne binnenvallen.” Of Rutte ook verwacht dat dat gebeurt, zei hij niet. ,,Ik kan niet in het hoofd van Poetin kijken, maar het moet wel duidelijk zijn dat we niet rustig reageren.” Een inval zou ‘zo’n flagrante schending zijn van wat tussen beschaafde volken betamelijk is’, oordeelt Rutte.

Hoekstra zei na afloop van de ministerraad dat de internationale gemeenschap ‘in de eerste plaats’ inzet op diplomatieke oplossingen. ,,Door te praten, overleggen, onderhandelen.” Zo overleggen de Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken vandaag in Gèneve. ,,Maar onderdeel van zo'n dialoog is wel dat er forse consequenties kunnen volgen.” Hoekstra wil ‘aan de voorkant aangeven dat agressie consequenties kan hebben’.

Rutte ‘hoopt’ dat de EU snel overeenstemming bereikt over een sanctiepakket dat in gaat mocht Rusland Oekraïne binnenvallen. Dat is nog niet zo makkelijk: over zulke sancties moeten de Europese lidstaten het unaniem eens zijn. Rutte denkt dat dat gaat lukken: ,,De consensus zal toenemen over het belang van een gezamenlijke Europese positie.”

