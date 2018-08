Rutte: Geen reden voor vertrek Stef Blok

In Ruttes ogen heeft Blok zijn fouten rechtgezet. Blok zei op een besloten bijeenkomst deze zomer onder meer dat hij geen land kent waar mensen van verschillende culturen vreedzaam samenleven.



,,Ook daarvan zei Stef Blok dat hij die woorden ongelukkig en onzorgvuldig heeft gekozen en terugneemt'', aldus Rutte, die aanstipte dat de Tweede Kamer Blok nog wel aan de tand wil voelen over de kwestie.



,,Er komt nog een Kamerdebat. Wat ik belangrijk vind is dat hij heeft gezegd 'ik neem die woorden terug'. Mijn ervaring is dat als je een fout maakt en je zet dat recht dat dat de effectiviteit van het Nederlandse buitenlandbeleid niet in de weg staat.''