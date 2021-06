Rutte geprikkeld in formatie: ‘Regie is een fopspeenwoord, je zuigt erop en er komt geen smaak uit’

VIDEOVVD-leider Mark Rutte maakt geen enkele beweging in de formatie. ,,Onze positie is niet veranderd’’, zegt hij na een gesprek bij informateur Mariëtte Hamer. Zij had Rutte en andere partijleiders het afgelopen weekend de tijd gegeven om tot een doorbraak te komen.

Na een uur gepraat te hebben met Hamer hield Rutte in eerste instantie zijn lippen op elkaar toen hij naar buiten kwam. ,,We hebben het hele weekend gebeld, nagedacht en gedaan. Maar het is een precair proces en alles wat ik erover zeg, helpt niet’’, aldus de demissionair premier.

Even later reageerde hij toch, daartoe uitgedaagd door de pers. Meerdere partijen vinden dat Rutte de regie moet nemen, nu de formatie in een impasse zit. ,,Dat is prachtig, maar volgens mij nemen we allemaal de regie’’, zegt hij. ,,Dat zijn allemaal van die lege hulzen joh, die woorden. Het zijn fopspeenwoorden, je zuigt erop en er komt geen smaak uit. De VVD heeft 22 procent van de stemmen gekregen. Volgens mij is het vooral belangrijk dat we proberen zo snel mogelijk tot vier partijen te komen die een meerderheid vormen.’’

Vier of vijf partijen

Maar juist daar gaat het deze formatie mis: VVD en CDA willen een kabinet met vier partijen, terwijl D66, PvdA en GroenLinks met z'n vijven willen regeren. Doordat PvdA en GroenLinks niet zonder elkaar in een kabinet willen stappen, krijgt Rutte niet zijn zin. Ook voelt de ChristenUnie er niet voor om nu al met VVD, D66 en CDA om tafel te gaan zitten.

De impasse die informateur Mariëtte Hamer vrijdag constateerde is daarmee nog niet opgelost. Telefoons stonden het hele weekend roodgloeiend, maar enige beweging in het formatieproces viel ook zondagavond nog niet te ontwaren. ,,Het huiswerk is gedaan, maar ik weet niet of de meester tevreden is”, zo tempert een betrokkene de verwachtingen.

Drie suggesties van Hamer

Vandaag komen de fractieleiders van achtereenvolgens VVD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en CDA een voor een bij Hamer langs om verslag uit te brengen. D66-leider Sigrid Kaag zit in het buitenland en schoof vanochtend online aan.

Het zestal had van Hamer de opdracht gekregen om dit weekend tot een ‘doorbraak’ te komen over de vraag welke partijen met elkaar verder willen verkennen. Om de fractieleiders een duw in de rug te geven, gaf ze in totaal drie suggesties mee: 1: VVD’er Mark Rutte schrijft als leider van de grootste partij een ‘proeve’ van een regeerakkoord, waarna andere partijen kunnen aansluiten. 2: Rutte doet dit niet alleen, maar samen met Kaag. Of 3: alle zes partijen gaan met elkaar onderhandelen, waarna een partij nog zou kunnen afvallen. Het probleem na dit weekend blijft echter: elk van die opties stuit op (te) grote bezwaren bij een of meerdere partijen.