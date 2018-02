Rutte: grootste fout was samenwerken met PVV

Kaasrel tussen Mexico en Spanje nadert hoogtepunt

18 februari De Mexicanen zijn hoopvol gestemd, ze geloven dat het handelsverdrag met de Europese Unie eind februari is opgeschoond en vernieuwd. Of de manchego-rel tussen het land en EU-lidstaat Spanje dan ook is opgelost, dat is maar de vraag. Spanje verzet zich, bestempelt de Mexicanen als 'kaaspiraten' en beschuldigt ze van 'wreed plagiaat'.