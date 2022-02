Rutte: ‘Grootste schending van het volkerenrecht sinds 1945 by far’

Rutte noemde de schokgolf die Poetin teweegbracht ‘hartverscheurend’ en een donkere dag voor de wereld. ,,Het is ook een aanval op alles wat we na de Tweede Wereldoorlog hebben opgebouwd. Het is de grootste schending van het volkerenrecht sinds 1945 by far.’’



Rutte zei trots te zijn op het zware sanctiepakket: ,,In vergelijking met het sanctiepakket naar aanleiding van de Krim, is dit tig keer zwaarder.’’ Hij sprak wel twijfel uit of dit zou leiden tot een andere houding van Poetin op de kort termijn.



,,Als Poetin heeft geprobeerd verdeeldheid te zaaien heeft hij eenheid gekregen. We hebben een sanctiepakket opgesteld tegen degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Het Russische regime en zijn leider. Het toevoegen van Poetin aan de lijst, dat is gelukt. Alle lidstaten zullen moeten werken aan de implementatie.’’