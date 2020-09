Rutte: ‘Hard ingrijpen is nodig’

Dat zei de premier tijdens een speciale persconferentie. ,,We dreigen achter het virus aan te gaan lopen en grijpen daarom in, om weer voor het voor het virus uit te komen.”

Volgens minister Hugo de Jonge is de groei van het corona-virus simpelweg ‘te exponentieel’. ,,We gebruiken ons gezonde verstand, maar de treinen worden voller, het thuiswerken schiet er bij in. Het zijn niet alleen de jongeren, dan zien we terug in de cijfers. Onder de streep is het gewoon niet goed genoeg.”

Het kabinet grijpt daarom in, met name in het sociale leven. Het gaat om maatregelen die drie weken gana gelden, tot 20 oktober. Dan wordt gekeken wat het effect is geweest. ,,Dit virus is als een mammoettanker. Het kost tijd om het bij te sturen. Het effect van wat we vandaag doen, zien we pas over een paar weken", aldus De Jonge. ,,We moeten helaas onze vrijheden beperken, zodat we ze niet hoeven in te leveren.”

De horeca in het hele land moet om die reden om 22.00 uur de deuren sluiten. Er wordt geen publiek meer toegestaan bij het voetbal. Ook wordt thuiswerken weer de norm, ‘tenzij het echt niet anders kan'.

Het kabinet trekt naast regionale maatregelen ook een aantal landelijke regels uit de kast. Zo wordt de landelijke norm voor gezelschappen bij mensen thuis teruggebracht naar 3 personen. In publieke ruimtes mogen nog maar maximaal 30 mensen samenkomen. Dat geldt dus ook in restaurants. Daarbij wordt het personeel niet meegerekend. In de buitenruimte gaat landelijk een maximum van 40 personen gelden voor bijeenkomsten, behalve bij speciale plekken, zoals bijvoorbeeld een pretpark als De Efteling dat meer bezoekers aan kan.

De maatregelen worden in elk geval voor enkele weken van kracht en daarna geëvalueerd, zeggen bronnen. Ze gaan al vanaf morgenavond in, is het plan.

Supermarkt

Het kabinet besluit verder ook dat supermarkten het gebruik van karretjes weer moeten gaan bemoedigen. Ook komen er voor kwetsbare groepen en ouderen weer speciale tijden om te kunnen winkelen.

Steden

Volledig scherm Premier Mark Rutte © EPA Er wordt nog gebroed op speciale maatregelen voor de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, Hier is het aantal besmettingen het meest zorgelijk. Er zou momenteel worden bekeken of er bijvoorbeeld alleen nog noodzakelijke reizen moeten worden toegestaan naar die steden. Overigens wordt daarbij wel opgemerkt dat het onderwijs ontzien moet worden: basisscholen en middelbare scholen zouden hun leerlingen van buiten de stad moeten kunnen blijven ontvangen.

Mondkapjes

Volledig scherm Mark Rutte bij het Catshuis voor overleg over de coronacrisis. © EPA Volgens ingewijden zou vandaag ook verder worden gesproken over een mondkapjesplicht voor mensen met contactberoepen (zoals kappers), en plastic gezichtsbeschermers voor bedienend personeel in de horeca. Ook moet er wat de burgemeesters betreft een uitbreiding komen van de verplichte registratieplicht die nu geldt voor de horeca. Ook in andere openbare, publieke ruimtes zouden mensen naam en telefoonnummer moeten achterlaten om de GGD te helpen bij bron- en contactonderzoek.

Vanavond om 19:00 uur houden premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie om de maatregelen toe te lichten. Ze staan onder druk om vooral meer landelijke maatregelen te treffen en minder verschillende per regio.

Gisteren spraken ministers uit het kabinet en experts van het RIVM op het Catshuis informeel over de corona-aanpak. Vandaag was daarop overleg met het hele kabinet, ook deskundige Kim Putters (SCP) en hoge ambtenaren van bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam sloten daarbij aan. Vanmiddag is er ook nog een overleg met de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s.

Alle maatregelen op rij: - Horeca in hele land om 22.00 uur dicht, vanaf 21.00 uur niemand meer naar binnen. - Bij grote sportevenementen, zoals het profvoetbal, geen publiek meer. - Thuiswerken gaat strikter gehandhaafd worden. Werkgevers die toch mensen naar kantoor halen, kunnen ‘aangesproken worden’, of zelfs tijdelijk op slot gedaan worden als ze een brandhaard blijken. - In de supermarkten wordt een winkelwagentje verplicht. Ook komen er speciale tijdstippen voor kwetsbaren om te kunnen winkelen. - Bezoek thuis wordt maximaal 3 personen. In publieke ruimtes binnen max 30 personen, naast personeel. In buitenlucht groepen van 40 maximaal toegestaan.

Bekijk hieronder onze video's over het coronavirus.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.