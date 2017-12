Rutte: Ik word niet de opvolger van Europresident Tusk

Rutte maakte tijdens zijn wekelijkse persconferentie korte metten met de geruchten dat hij een belangrijke functie zou gaan bekleden in Brussel, mogelijk als opvolger van de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk. ,,Dat ga ik niet worden. Dat is uitgesloten", zei de premier glashelder. Hij benadrukt dat hij de volle kabinetstermijn als premier wil afmaken. Hij wilde niet speculeren op zijn plannen mocht Rutte III toch vroegtijdig vallen.

De geruchtenmachine rond een mogelijk vertrek van Rutte naar Europa loopt al langere tijd, maar werd deze week kracht bijgezet door de gezaghebbende website Politico Europe, die Rutte noemt als een van de 28 personen die de EU volgend jaar het meest zullen opschudden en beroeren . De site zet Rutte op de vierde plaats van de mensen die in 2018 vorm aan Europa zullen geven.

Politiek Goudlokje

,,Rutte, 50, heeft zich ontpopt tot meest prominente liberale stem onder de EU-leiders en is topmededinger om EU-president Donald Tusk in 2019 te vervangen", meent het medium, dat Rutte een 'politiek Goudlokje' noemt.



Volgens Politico vult Rutte het gat dat ontstaat door de Brexit en biedt hij tegenwicht bij een nieuwe Frans-Duitse dominantie. ,,Hij is van plan de Franse president en Duitse bondskanselier met hun voeten op aarde te houden."