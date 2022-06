Rutte: Intimiderend boerenprotest en gevaarlijke situaties zijn onacceptabel

Met Video LIVE | Boeren verzamelen zich rond Tweede Kamer en nemen koeien mee

Premier Rutte zegt dat gevaarlijke situaties als gevolg van boerenprotesten onacceptabel zijn. De eerste boeren met tractoren zijn aangekomen bij Tweede Kamer in Den Haag. Vandaag zijn er weer protesten op verschillende plekken in het land. Vanochtend werden er hooibalen in brand gestoken langs meerdere snelwegen. Volg in dit liveblog (onderaan artikel) het laatste nieuws over de boerenprotesten.

12:07