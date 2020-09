Rutte: Kabinet staat open voor andere ideeën

Het kabinet is bereid om te luisteren naar andere deskundigen dan die van het Outbreak Management Team (OMT) over wat de beste manier is om de coronacrisis te bestrijden. Dat zei premier Mark Rutte vanavond op een persconferentie.

Quote Er is niet maar één waarheid over de beste manier om met de gevolgen van corona om te gaan Mark Rutte, premier Volgens Rutte is het logisch dat er kritiek is op het huidige coronabeleid. ,,We kunnen bij het nemen van beslissingen niet om de cijfers heen. Maar dat wil niet zeggen dat er maar één waarheid is over de beste manier om met de gevolgen van corona om te gaan. Daarom praten we ook buiten het OMT om met deskundigen.’’ Volgende week gaan Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) via een videoverbinding een sessie beleggen om ‘zo veel mogelijk goede ideeën te horen'.



Tijdens de sessie zullen niet alleen deskundigen worden gehoord, maar mag volgens Rutte ‘iedereen’ vragen stellen of suggesties doen. ,,We gaan nog kijken hoe we dat gaan organiseren.’’



Overigens benadrukt Rutte dat het kabinet de maatregelen die het neemt ‘altijd baseren op de adviezen van het OMT, van de gewogen wetenschap'. ,,Maar veel mensen zijn het daar niet mee eens. Ook met die mensen moeten we het gesprek zoeken.’’

Risico

Zoals verwacht maakte Rutte bekend dat dancings en nachtclubs voorlopig gesloten zullen blijven. Ook spreekkoren in stadions blijven verboden. ,,Het risico op besmetting is te groot’’, zei hij. Volgens Rutte blijkt uit voorbeelden in andere landen dat dansfeesten of andere bijeenkomsten een te groot risico op verspreiding van het virus zijn.

Hij wees erop dat de situatie in Nederland ‘niet alarmerend’ is, maar dat we wel alert moeten blijven. ,,In sommige landen waar de situatie onder controle leek, zijn de besmettingscijfers in een paar weken tijd weer ontploft. Dat moet voor ons een waarschuwing zijn.’’

Rutte stond er bij stil dat de coronacrisis nu al een half jaar duurt. Hij vindt dat ons land van ver is gekomen. In maart en april liepen de gevolgen van de pandemie ons nog over de schoenen en konden de ziekenhuizen het aantal coronapatiënten niet aan.

,,Het verschil met een half jaar geleden is groot. Laten we kijken naar wat er allemaal wél kan. Er kon hier altijd al meer dan in andere landen. Hier mocht je niet maximaal een kilometer van huis of had je een stempel van de burgemeester nodig om boodschappen te kunnen doen. Samen hebben we veel bereikt. De horeca en theaters zijn weer open, zij het met veel geregel. Als je de hele week hard gewerkt hebt, kun je gewoon naar bioscoop of wat eten in een restaurant. Dat moeten we vasthouden en dat kunnen we ook.’’

Verpleeghuizen

De Jonge maakte op de persconferentie bekend dat de regels voor verpleeghuizen waar een besmetting uitbreekt worden aangescherpt. Als er een bewoner of medewerker besmet blijkt met het coronavirus, zal iedereen elke week getest worden.

Daarnaast wil De Jonge dat verpleeghuizen niet meer een algeheel bezoekverbod instellen als er in een tehuis iemand besmet raakt. Er moet meer maatwerk worden toegepast, zegt de minister. ,,Omdat de maatregelen dit voorjaar desastreus uitpakten.’’

Het kabinet is er niet voor om de regels voor de ene groep burgers anders te maken dan voor de andere. De afgelopen weken opperden meerdere deskundigen dat het beter zou zijn om ouderen en andere kwetsbare groepen meer te isoleren en bijvoorbeeld op aparte tijden boodschappen te laten doen. Op die manier zou de rest van de samenleving meer vrijheid kunnen krijgen.

,,Het is niet verstandig om die weg op te gaan’’, zegt De Jonge. ,,De groep die kwetsbaar is, is heel groot. Jonge mensen gaan niet alleen met jonge mensen om. Zij gaan ook op bezoek bij opa en oma. Dat kan een aanjagende rol spelen in de verspreiding van het virus. We gaan deze crisis alleen als één samenleving te boven komen. We moeten dit samen doen.’’