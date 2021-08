Rutte: Kabinet werkt ‘heel hard’ aan noodplan, is ‘onze heilige plicht’

VIDEOHet kabinet werkt ‘heel hard’ aan een noodplan voor de Nederlanders en Afghaanse helpers die achterblijven in Kaboel nadat Nederland de evacuaties stopt. ,,We werken koortsachtig – met anderen – aan hoe wij ze de komende tijd zo goed mogelijk kunnen ondersteunen", zei demissionair premier Mark Rutte. ,,Dat is onze heilige plicht.”

Volgens de VVD-bewindsman is er veel contact met Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië om een plan van aanpak te maken. Ook die landen kunnen niet iedereen ophalen die zij willen ophalen. De landen hebben ook nauw contact met landen in de regio die daarbij mogelijk iets kunnen betekenen.



Rutte noemde het stoppen van de evacuatie ‘verschrikkelijk nieuws voor de mensen die nog wachten'. ,,De situatie op het vliegveld is al weken verschrikkelijk. De situatie is helaas de laatste uren verslechterd. De poorten zitten dicht. Er is sprake van een terreurdreiging.” Daarom heeft de VS Nederland gevraagd de ‘werkzaamheden af te ronden en te vertrekken’.

Dat er op de valreep nog 118 Nederlanders met een bus het vliegveld hebben kunnen bereiken noemt Rutte 'relatief goed nieuws in al deze ellende’.

Over de aanzwellende kritiek over het late ingrijpen van Nederland zei Rutte dat de gang van zaken ‘heel precies’ in kaart zal worden gebracht. ,,Feit is wel dat we allemaal, ook Nederland, zijn overvallen door de snelheid waarmee Kaboel is gevallen. Als dingen niet goed zijn gegaan zullen we dat eerlijk toegeven.”

Rutte had kritiek op de demonstranten die bij de noodopvang in Harskamp protesteerden tegen de komst van Afghaanse evacués. ,,Je mag demonstreren in dit land, maar doe dat op het Malieveld en niet op een plek waar mensen zitten die getraumatiseerd zijn teruggekomen", zei Rutte. ,,Zeker niet met vuurwerk.”