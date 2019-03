Rutte: Kans op no deal-brexit blijft reëel

In een Kamerdebat over de brexit herhaalde Rutte dat het aan de Britten is om te zeggen wat zij wel willen, nu de deal die de EU eerder met de regering van minister-president Theresa May sloot, meermaals door het Britse parlement werd afgewezen.

,,Bij voorkeur stemmen ze wel in met het uittredingsverdrag. Dat is de kortste klap, dan zijn we klaar.’’ Andere scenario’s zijn dat het Verenigd Koninkrijk in de douane-unie blijft of een nieuw referendum. Die twee bleken bij de stemmingen van woensdagavond op de meeste steun te kunnen rekenen, al haalde geen van de scenario’s een meerderheid in het Lagerhuis.