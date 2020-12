Rutte kondigt ‘onvermijdelijke’ lockdown aan en haalt tijdens speech uit naar activisten

Het gaat ‘in sneltreinvaart’ niet goed met de besmettingscijfers, hield Rutte voor. ,,Voor een periode van 5 weken in lockdown. Nederland gaat op slot. Alles is er op gericht contacten tot een minimum te beperken. We herinneren ons de beelden van lege schoolklassen. Daar moeten we naar terug. We realiseren ons hoe heftig het besluit is wat we nemen. Zeker zo kort voor kerst. Voor veel mensen is dit jaar er één geworden van rouw. Omdat ze een geliefde kwijtraakten, of omdat hun bedrijf over de kop ging. We zien stress en eenzaamheid.”