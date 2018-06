Rutte maant Europa tijdens speech in Straatsburg: 'Maak keuzes'

De veranderde veiligheidsomgeving van Europa en de gewijzigde relaties met zelfs een belangrijke partner en bondgenoot als Amerika maken het voor Europa meer dan ooit nodig om één front te vormen, aldus de Nederlandse premier. Hij haalde, zoals al eerder, de huifkarrentreinen uit de films van John Wayne aan. Als zij naar het westen trokken en er dreigde gevaar, dan vormden ze een cirkel om zich beter te kunnen verdedigen. ,,Jammer genoeg komt er nu door de Brexit een gat in de cirkel.”



In zijn rede erkende Rutte eerlijk dat zijn eigen denken over Europa een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Eerst was het weinig meer dan economische samenwerking, inmiddels heeft hij meer oog voor wat de ruim zestig jaar oude samenwerking ook betekent voor veiligheid, stabiliteit, het overeind houden van de rechtsstaat. Wat de trigger was maakte Rutte niet duidelijk, wel sprak hij meteen daarna over de steun die Nederland van EU-partners kreeg na de ramp met de MH17 en recenter, met de beschuldigingen aan het adres van Rusland over zijn rol in die tragedie.



Veel van wat Rutte daarna zei klinkt wie hem vaker over Europa hoort bekend in de oren: een deal is een deal, discussies over meer of minder Europa zijn tijdverlies omdat het beter kan gaan over waar Europa toegevoegde waarde kan leveren, en heel belangrijk is nu de voltooiing van de binnenmarkt. Rutte gaat zo meteen ook in debat met alle EP-fractieleiders.