Rutte: ‘Niet doorslaan met klimaat, we moeten lekker kunnen blijven barbecueën’

Rutte kreeg de vraag waarom het kabinet wil dat Nederlanders meer betalen voor schone energie, terwijl tegelijkertijd gejuicht wordt als ‘een vervuilend circus als de Formule 1’ naar Zandvoort wordt gehaald. Hij antwoordde daar geen probleem in te zien. ,,Natuurlijk is het vervuilend. Maar dat is het verschil met GroenLinks. Zij willen dat we allemaal geitenwollen sokken dragen en in een zwartwit-foto gaan wonen.’’



Tijdens het gesprek bekende Rutte dat hij zelf in een heel energie-onzuinig, oud huis woont. ,,Dat huis van mij is vreselijk. Het beste wat ik kan doen voor het milieu is niet te veel thuis zijn, waardoor ik minder hoef te stoken.’’ Ook is de premier niet van het korte douchen. ,,Ik vrees dat ik dat te lang doe. Dan mijmer ik wat over de dag.’’