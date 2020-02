Rutte: niets opgeschoten op begrotingstop

UPDATE ‘Turken wordt ingeprent dat Nederland hen vijandig gezind is’

20 februari De Turkse gemeenschap in Nederland staat dagelijks bloot aan propaganda waarin het Westen de vijand is. Die boodschap had de hoogleraar Turkse talen en culturen Erik-Jan Zürcher vanmorgen in zijn verhoor in de mini-enquête naar ongewenste buitenlandse beïnvloeding van islamitische instellingen.