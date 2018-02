Rutte: Ollongren niet buiten boekje met uitspraken over FVD

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) is volgens premier Mark Rutte niet buiten haar boekje gegaan met haar uitspraken over Forum voor Democratie (FVD).

Vicepremier Olllongren zei vrijdag tijdens een lezing dat populisme de 'kernwaarden van de democratie' bedreigt en dat FVD hierin verder gaat dan de PVV. Volgens haar lijkt FVD geobsedeerd te zijn door het praten over rassen in het politieke debat. FVD-leider Thierry Baudet deed een dag later aangifte.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de premier dat het kabinet 'afstand neemt van iedere vorm van discriminatie'. Hoewel volgens hem de rechter uiteindelijk bepaalt of hier sprake van is, is het maatschappelijke debat volgens hem breder. 'Het past, ook met persoonlijke voorbeelden en invulling, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hieraan deel te nemen', aldus Rutte.

Opheldering