Rutte ontvangt Japanse premier Abe

Regering staat garant voor jonge boeren

9:46 Het kabinet trekt 75 miljoen euro uit om jonge boeren te helpen die een agrarisch bedrijf willen beginnen of overnemen. Zo wil de regering garanderen dat de voedselproductie ook in de toekomst gegarandeerd blijft. Sinds 2000 is het aantal land- en tuinbouwbedrijven drastisch afgenomen, met meer dan 50 procent.