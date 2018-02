Rutte: opvolger Zijlstra moet een klein ego hebben

Rutte stelde dat de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken aan een paar criteria moet voldoen: ,,Het moet iemand zijn die weet hoe Den Haag werkt, deze persoon moet een klein ego hebben en naar Kamerleden toegaan in plaats van ze op het ministerie te ontvangen.’’



Vanochtend hadden de ministers stilgestaan bij het verdriet over de vertrokken Zijlstra, die struikelde omdat hij in 2016 had gelogen voor het VVD-congres over een ontmoeting met Poetin. ,,Het heeft ons niet onberoerd gelaten. De lege stoel in de Trêveszaal maakte dat gevoel tastbaar.’’



Rutte had niet de indruk dat zijn politieke antenne hapert. Het vertrek van zes liberale bewindslieden in de afgelopen jaren, daar hij was verantwoordelijk voor. ,,Maar ieder geval is anders. De conclusie dat het aan mij zou liggen, is niet de mijne.’’