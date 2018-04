Rutte pleit in China voor afschaffen importheffingen

De ligging van een land speelt steeds minder een rol, zei hij. ,,In de nieuwe digitale economie worden grenzen steeds minder belangrijk. Bedrijven kunnen kiezen waarvandaan ze handel willen drijven en kennis verspreidt zich eenvoudig. Handelsbarrières passen niet echt in deze tijd.''



China investeert flink in projecten om nieuwe handelswegen te ontsluiten tussen Azië, Europa en Afrika. Over deze zogenoemde Nieuwe Zijderoutes bleef Rutte vrij vaag in zijn toespraak. Hij zei dat binnen de EU het beste kan worden gekeken hoe hiermee om te gaan.