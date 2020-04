Rutte: Prachtig weer, maar we gaan parken en stranden sluiten als dat nodig is

,,Ik weet het, het wordt prachtig weer, maar blijf thuis, in de tuin of op het balkon. En als je dat niet hebt, zoek dan een rustig plekje op. Het liefst in je eigen buurtje. Ik snap best dat als je de hele week binnen hebt gezeten met drie kinderen, dat je dan even naar buiten wil gaan, maar beperk het en blijf afstand houden. We gaan echt handhaven.”

Met zijn waarschuwing hoopt Rutte de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. ,,Het schuitje is lek en we komen dit lek alleen maar samen te boven.”

Hij richtte zich ook nog specifiek tegen jongeren: ,,Ook jullie kunnen ziek worden!”

De premier stelt wel vertrouwen te hebben dat veel mensen thuis gaan blijven. ,,Er zijn maar een paar gladiolen die zich daar niet aan houden. Ik ga er vanuit dat mensen zich daaraan gaan houden.”

Rutte dreigt niet met meer maatregelen als het toch te druk wordt op straat of in de natuur. ,,Daar ga ik nog niet over nadenken. Mijn oproep is gewoon: blijf zoveel mogelijk thuis. Het is een klein groepje mensen dat zich daar niet aan houdt.”

Op donderdagavond deed hij al een dringend beroep op Duitsers en Belgen om dit weekeinde en vooral rond Pasen niet naar Nederland te komen. ,,Bleib zu Hause, restez à la maison!”.

,,We willen tijdens Pasen geen reisbewegingen in Nederland”, zei Rutte. Dat geldt evenzo voor Nederlanders als Duitse en Belgische toeristen. ,,Je ziet nu al dat het grensverkeer verregaand is teruggelopen. Vanuit Duitsland is er 70 procent minder grensverkeer, vanuit België 80 procent. Als je toch komt, weet dat de voorzieningen op vakantieparken en campings minimaal zijn.”

De zorgen richting dit weekeinde zijn niet minder. In Amsterdam wordt bijvoorbeeld de toegang tot het Vondelpark gedoseerd bij de ingang. Mocht het toch te druk worden, dan wordt het park gesloten. Ook andere parken worden ‘actief gemonitord’. Als er te veel mensen komen, gaan ze dicht. De grachten en de vaarwegen in het Wallengebied worden afgesloten voor de pleziervaart.

Burgemeesters van badplaatsen hebben de mogelijkheid om wegen naar de stranden te sluiten als het daar te druk blijkt te worden. Ook bossen kunnen worden afgesloten.