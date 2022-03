Rutte: ‘Russische agressie totaal ongekend, oorlogsmisdaden moeten gedocumenteerd worden’

De Russische aanvallen in Oekraïne richten zich steeds vaker op burgerdoelen, eventuele oorlogsmisdaden moeten daarom goed gedocumenteerd worden, vindt het kabinet. ,,De agressie is totaal ongekend", zei premier Mark Rutte vandaag na kabinetsberaad over de oorlog in Oekraïne.

Op verzoek van de Oekraïense president Volodimir Zelenski zal Rutte later vandaag een videoboodschap opnemen voor de Oekraïense bevolking, zei de premier. ,,Ik heb hem alle steun en respect uitgesproken namens 17 miljoen Nederlanders, hij vroeg me dat ook in een videoboodschap te doen. Die zal ik opnemen.”

Rutte stelt dat de Russische aanvallen steeds vaker burgerdoelen raken: ,,We hebben die verschrikkelijke beelden gezien van de mediatoren die opgeblazen wordt, de appartementencomplexen in Charkov. Die beelden zijn op ons netvlies geëtst. We moeten eventuele oorlogsmisdaden goed documenteren, een speciale onderzoekscommissie zal daarbij helpen, mensenrechtenschendingen mogen niet onbestraft blijven.”

Nederland gaat door met de zending van wapens en hulpgoederen, ook worden voorbereidingen getroffen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Rutte kon niet melden op hoeveel vluchtelingen hij rekent. Het kabinet is verder ‘waakzaam’ voor eventuele cyberaanvallen vanuit Rusland.

Politieke discussie over energieprijzen en Defensiebudget

De oorlog in Oekraïne heeft ook grote financiële gevolgen voor Nederland. De energieprijs stijgt verder, waardoor mensen met lagere inkomens snel in de knel kunnen komen. Het kabinet broedt op een compensatieplan, maar wacht nog op doorrekeningen voordat hierover besloten wordt.

Ook pleiten partijen voor meer geld voor Defensie, daardoor dreigt het in december afgesproken regeerakkoord nu al over de houdbaarheidsdatum heen te raken. In dat akkoord staan miljardenplannen voor onder meer onderwijs, stikstof en klimaat, de vraag is of deze helemaal kunnen doorgaan nu andere kostenposten acuut opkomen.

Maar volgens Rutte wordt het akkoord niet opengebroken, wel erkent hij dat de komende weken taaie knopen moeten worden doorgehakt over investeringen en nieuwe budgetkeuzes. ,,Maar dat is altijd zo: als je grote vraagstukken het hoofd wil bieden, dan moet je samen kijken ‘hoe doen we dat?’”

Wapens

Na de Russische invasie van Oekraïne verdwenen op het Binnenhof alle aarzelingen om wapens te sturen: vijftig Nederlandse antitankwapens met vierhonderd raketten en tweehonderd Stinger-luchtdoelraketten moeten Oekraïne helpen om de Russische agressie te beantwoorden.

Of die offensieve hulp op tijd komt, is de vraag. Experts vrezen dat Poetin de aanvallen alleen nog maar verder opschroeft, Kiev ligt al dagen zwaar onder vuur. In de buurt van het centrale treinstation zijn krachtige explosies gehoord. Burgemeester Vitali Klitschko van Kiev schreef: ‘De vijand probeert door te breken in de hoofdstad.’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski laat in een nieuwe video die verscheen op Telegram weten trots te zijn op het ‘heroïsche’: ,,We hebben als natie de plannen van de vijand in een week tijd gedwarsboomd. Plannen die ze jarenlang gesmeed hebben, die gluiperig en vol haat voor ons land en ons volk zijn.” Zelenski claimt dat er in de week sinds de invasie 9000 Russische soldaten zijn omgekomen. Rusland beweert zelf dat er 500 soldaten zijn gestorven.

Dat Russische hackers ook in Nederlandse routers inbreken om grotere digitale aanvallen uit te kunnen voeren, was al langer bekend, zei Defensieminister Kajsa Ollongren. ,,Het zijn hacks van willekeurige routers, zodat er met een botnet aangevallen kan worden. Dat is een internationaal gecoördineerde actie. Het is belangrijk dat mensen weten dat dit gebeurt. We moeten onze digitale veiligheid op orde krijgen, dat is wat iedereen moet doen. Of je nu particulier bent of een bedrijf hebt.”

